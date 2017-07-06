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ИГ объявляет войну Индонезии и Малайзии
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    ИГ объявляет войну Индонезии и Малайзии

    14:07  6 Июля 2017
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    ИГ объявляет войну Индонезии и Малайзии

    Дамаск, 6 июля. Террористы из международной группировки «Исламское государство»* (запрещено на территории РФ) опубликовали на своих информационных ресурсах новое видео, в котором террористы объявляют войну Малайзии и Индонезии.

    В первых кадрах видео террористы с автоматами Калашникова стоят посреди группы детей. Террорист произносит речь на смеси индонезийского и арабского языков.

    «Знайте, — заявляет террорист, — мы больше не являемся гражданами архипелага [прим. ФАН — то есть Индонезии и Малайзии], мы освободили себя от вашей власти. С дозволения и с помощью Аллаха мы явимся к вам со столь огромной военной силой, что вам ее не одолеть».

    В продолжении ролика террористы складывают небольшую груду из малайзийских и индонезийских паспортов. После того, как произносится новая речь о том, что будут сокрушены все правительства, которые не следуют исламским законам, один из детей поджигает обрывок бумаги и поджигает документы.

    После клип продолжается сценами из неизвестного хвойного леса, где юные дети практикуются в стрельбе из пистолетов.

    ИГ объявляет войну Индонезии и Малайзии

    Напомним, Индонезия является страной с самым большим количеством мусульманского населения в мире — ислам там исповедуют более 220 миллионов человек.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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