Песков дал совет журналистам CNN, как спасти имидж

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Москва, 6 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам вашингтонского офиса CNN пользоваться проверенной информацией, что поможет имиджу СМИ.

Во время общения Пескова с журналистами представитель CNN поинтересовался, правда ли президент РФ Владимир Путин после саммита G20 в Гамбурге отправится в Стамбул. Он добавил, что такой информацией располагает офис СМИ в Вашингтоне.

«Он (вашингтонский офис CNN. — Прим. ФАН) часто ошибается в последнее время, — обратил внимание представитель Кремля. — Рекомендуйте им быть повнимательнее и пользоваться более проверенной информацией. Это поможет вашему имиджу».

Ранее актриса Линдси Лохан в Twitter призвала граждан Соединенных Штатов, в частности журналистов CNN, прекратить издеваться над главой Белого дома Дональдом Трампом.