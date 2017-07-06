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Песков сослался на «нюансы» в заявлении Трампа о вмешательстве в выборы США
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    Песков сослался на «нюансы» в заявлении Трампа о вмешательстве в выборы США

    15:11  6 Июля 2017  /обновлено: 15:11  06 Июля 2017
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    Песков сослался на «нюансы» в заявлении Трампа о вмешательстве в выборы США

    Москва, 6 июля. Спикер Кремля Дмитрий Песков предложил журналисту изучить заявление президента США Дональда Трампа, сделанное в Варшаве ранее, о вмешательстве в президентские выборы в США, прежде чем задавать вопрос.

    Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что вмешательство в президентские выборы могла совершить как Россия, так и другие страны. На вопрос журналиста прокомментировать это заявление пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попросил сотрудника СМИ еще раз ознакомиться с заявлением Трампа. 

    «Неправильная постановка вопроса, прочитайте заявление Трампа. Равно как и возможность, что это могли быть другие страны. Чувствуйте нюансы», — сказал спикер Кремля. 

    Напомним, что российская сторона неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, называя их голословными. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, власти ФРГ и Франции, говоря о якобы имевшем место влиянии на исход выборов, представить доказательства не смогли.

    Автор: Ирина Селезнева
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