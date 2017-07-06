Кремль не занимается турбинами: Песков отказался комментировать поставки Siemens в Крым

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Москва, 6 июля. Официальный представитель президента Путина отказался комментировать сообщения о поставке турбин производства немецкой компании Siemens в Крым. Дмитрий Песков заявил, что к вопросам, которыми занимается Кремль, предполагаемые поставки турбин для электростанций в обход антироссийских санкций не относятся.

«Мы не занимаемся турбинами в администрации президента», — отрезал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения Reuters.

Напомним, ранее информационное агентство со ссылкой на три источника объявило, что в Крым были поставлены турбины производства Siemens, несмотря на действующие санкции против России. В немецкой Siemens AG данную информацию опровергли.