«Химическое шоу» должно продолжаться: США могут нанести удар по Сирии исподтишка

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Проамериканские боевики-оппозиционеры Сирийской свободной армии (ССА) выступили с заявлением, обвинив военнослужащих правительственных войск САР в применении химического оружия. Согласно данным радикалов, сирийские военные якобы использовали токсичный газ вблизи населенных пунктов Замалка и Айн Тарма в Восточной Гуте к востоку от Дамаска.

Так, утверждает командование «Свободной армии», первая атака была проведена 1 июля недалеко от Айн Тармы, вторая — 2 июля вблизи Замалки. В сумме пострадали больше 40 боевиков ССА. В обоих случаях медицинские работники, оказывавшие помощь раненым, подозревают использование хлора. Западные издания СМИ быстро растиражировали эти дезинформирующие данные.

Представители командования Сирийской арабской армии (САА) назвали данную информацию клеветой, напомнив, что официальный Дамаск не располагает химическим оружием, так как все оно было уничтожено в присутствии иностранных наблюдателей. Важно отметить, что в МИД РФ ранее отмечали, что ожидают очередных провокаций с инсценировкой якобы проведенных армией САР химатак в городах Сирии. Пресс-атташе ведомства также подчеркнул, что новое заявление сирийских радикалов написано «безукоризненным английским языком».

Как отметил в беседе с ФАН бывший начальник зенитно-ракетных войск, военный эксперт Сергей Хатылев, новые обвинения Вашингтона и предоставленные поддерживаемыми США боевиками сфабрикованные данные на этот раз не возымели желаемого для Штатов эффекта.

«Перед любыми военными действиями идет мощнейшая дезинформация. Однако эти нынешние метания, психоз, который сейчас происходит, — все это ни к чему не приведет. Нашими органами разведки уже было вскрыто то, что американцы готовят лжеинформацию с целью запутать общественное мнение. Этот номер у них уже не прошел».

Что касается возможных действий Соединенных Штатов, которые должны последовать как реакция на обнародованную радикалами дезинформацию, то в данном случае предугадать что-либо весьма сложно, считает эксперт. По его мнению, Вашингтон на этот раз использует некое другое средство: скорее всего, США нанесут удар в новом месте и не своими руками.

«Будет применено что-то иное. Однозначного мнения быть не может, но то, что готовится какая-то другая диверсия, — это однозначно. В США отработана методика идеологического, информационного оружия. Ясно, что Вашингтон имеет в подчинении ИГИЛ* и прочие террористические группировки. Таким образом, одни будут взрывать мосты, другие врезаться в толпу, третьи захватывать самолет — где прорежет, там и прорежет. Американцы напрямую действовать не будут. Они не допустят, чтобы их люди где-то непосредственно участвовали. США прекрасно понимают, что если разведка РФ выявит это, то их преступления станут достоянием общественности. Поэтому Штаты, пытаясь напакостить и нагадить, будут использовать все возможности и рычаги, чтобы нанести удар чужими руками».

По мнению Сергея Хатылева, время проведения новой провокации выбрано не случайно. Напомним, завтра в Гамбурге на полях саммита G20 состоится первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Естественно, это самая удобная позиция для Соединенных Штатов. Сейчас они могут торговаться с Россией. Все будет решаться в ходе личной встречи Трампа и Путина. Предварительные соглашения есть, определенные позиции уже оговорены, поэтому резких изменений не ожидается».

Напомним, весной этого года Соединенные Штаты заявили о химической атаке, которая якобы произошла в городе Хан Шейшун, расположенном в провинции Идлиб. Представители США обвинили в этом правительственную армию Сирии. При этом, несмотря на громкие заявления, Вашингтон опирался лишь на информацию, опубликованную организацией «Белые каски», которая непосредственно связана с террористическим формированием «Джебхат Фатх аш-Шам» (или «Джебхат ан-Нусра», деятельность организации запрещена в РФ). Ответом на якобы проведенную сирийскими военными химатаку стал ракетный удар Соединенных Штатов, который был нанесен с военных кораблей в Средиземном море по авиабазе САА «Шайрат» в провинции Хомс.

* Организация запрещена на территории РФ.