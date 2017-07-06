Песков пояснил, почему Путин не сможет присутствовать на похоронах Гранина

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Москва, 6 июля. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не появится на похоронах Гранина из-за визита в Гамбург.

Дмитрий Песков пояснил, что президент не сможет присутствовать на похоронах Даниила Гранина из-за напряженного графика во время поездки в Гамбург.

Похороны состоятся 8 июля в Санкт-Петербурге на Комаровском кладбище. Прощание с писателем пройдет в Таврическом дворце с 12:00 до 14:00.

Даниил Гранин скончался во вторник в возрасте 98 лет. Писатель был лауреатом госпремии СССР, государственной премии РФ и премии президента России.