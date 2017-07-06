В Екатеринбурге вместо гламурного ресторана откроют бургерную для студентов

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Екатеринбург, 6 июля. На месте светского ресторана откроется заведение американской кухни для студентов.

Ресторан Zeppelin проработал в Екатеринбурге семь лет, 4 июня заведение закрылось. Для помещения ресторана, который назывался «оплотом гламурных нулевых», быстро нашлось применение.

Представители рынка общепита рассказали агентству URA.ru, что на месте ресторана откроется студенческий бургер-бар «А ты где?».

Первая бургерная сети открылась в Екатеринбурге зимой 2017 года недалеко от УрФУ. Представители заведения американской кухни отметили, что целевой аудиторией бара будут студенты.