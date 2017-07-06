Новости США: Тиллерсон о встрече Путина и Трампа, кровавый День независимости, селфи в Освенциме

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США, 6 июля. Глава Госдепа Рекс Тиллерсон рассказал о повестке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Тампа, праздник в честь Дня независимости США в Чикаго превратился в реки крови, конгрессмен похвастался отснятым в газовой камере Освенцима видео. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Война между США и КНДР

В среду Соединенные Штаты усилили военное давление на Северную Корею, сообщает The New York Times.

США провели ракетный маневр совместно с Южной Кореей, намекая на возможное военное противостояние с КНДР. Под эгидой ООН Соединенные Штаты также пригрозили расширением санкций против «любой страны, которая имеет дела с этим незаконным режимом».

Самоуправство чиновников

Комиссия по выявлению мошенничества на выборах нарушила закон, проигнорировав федеральные требования, которые необходимо соблюдать при запросе информации у штатов, сообщает The Hill.

Недавно комиссия запросила у американских штатов персональную информацию об избирателях, и штаты один за другим отказываются предоставлять ее. Согласно мнению экспертов, комиссия не обратилась в специальный орган, который предоставляет соответствующую информацию, что дает право штатам отказывать в предоставлении данных избирателей.

Противоправные действия CNN

Сенатор Тед Круз считает, что телеканал CNN может быть виновен в вымогательстве, если действительно угрожал опубликовать персональные данные. Речь идет о человеке, создавшем гифку, на которой Трамп борется с человеком, чье лицо заклеено логотипом CNN, сообщает The Hill.

Согласно озвученной представителем телекомпании данным, пользователь, которого они выследили, был не 15-летним подростком, а взрослым человеком. Но они решили не публиковать его данные, так как пользователь удалил свой пост и извинился перед новостным каналом до того, как с ним связались репортеры. Тед Круз говорит, что теперь этот человек может обвинить CNN в вымогательстве.

Путин и Трамп обсудят конфликт в Сирии

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить на встрече в Гамбурге ситуацию в Сирии. Об этом сообщается обращении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«У США и России, безусловно, есть разногласия по ряду вопросов, но также есть и потенциал для надлежащей координации в Сирии», — цитирует главу Госдепа «Лента.ру».

Неуважение к памяти убитых

Республиканский конгрессмен, снявший видео внутри газовой камеры в Освенциме, вызвал широкое недовольство общественности, сообщает The Hill.

Клей Хиггинс занимает должность в Конгрессе США в течение всего лишь шести месяцев, но уже зарекомендовал себя как провокатор. На видео он объясняет, как работали газовые камеры, и говорит, что газовые камеры — это хороший пример того, почему военные США должны «быть непобедимыми». Конгрессмен извинился и сказал, что не имел в виду ничего плохого: «Мое намерение состояло в том, чтобы почтить тех, кто был убит в Освенциме, и напомнить миру, что зло существует, и что свободные народы должны помнить об этом и быть сильными».

Благословенное дитя

Беременная женщина из Флориды, пораженная молнией на 9-м месяце беременности, родила здорового ребенка и идет на поправку, сообщает CBS News.

Молния ударила женщине в голову во время прогулки с матерью около ее дома в Форт-Майерс. Роды начались на неделю раньше намеченного срока. Мать и ее новорожденный здоровый сын находятся в больнице. По словам врачей, их жизням на данный момент ничто не угрожает.

Кровавая независимость

В Чикаго, штат Иллинойс, за выходные в честь Дня независимости США более 100 человек пострадали в результате стрельбы, сообщает Chicago Tribune.

15 человек погибли, еще 86 были ранены. Полиция Чикаго проводит «всесторонний обзор» после самого кровопролитного 4 июля за последние годы. Обзор будет включать анализ того, как «любительский фейерверк» мог повлиять на систему ShotSpotter, которая захватывает звук стрельбы и пытается определить место стрельбы для более быстрого развертывания офицеров. Система установлена в районах Энглвуд и Харрисон, традиционно самых опасных в городе.