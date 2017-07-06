Сирия сегодня: провинцию Алеппо зачистили от ИГИЛ, режим перемирия расширяется, сирийцы против Анкары

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Сирия, 6 июля. Провинция Алеппо полностью зачищена от террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*. Две тысячи населенных пунктов присоединились к «режиму тишины». Исламисты перебросили в Дейр эз-Зор оборудование для синтеза химоружия. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Провинция Алеппо под контролем САР

В настоящее время территория сирийской провинции Алеппо полностью освобождена от боевиков ИГИЛ*. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Сообщается, что военная операция была проведена правительственными войсками Сирии при активной поддержке союзников и ВКС России в районе Ханассера. Кроме того, Захарова подчеркнула, что освобождено порядка 1,5 тысяч квадратных километров территории.

Военнослужащие, подконтрольные Дамаску, сначала полностью блокировали радикальных исламистов, а затем зачистили так называемый «ханассерский котел». Боевиков выдавили на открытую пустынную местность под удары сирийских ВВС и ВКС РФ.

Режим перемирия

Общее количество присоединившихся к «режиму тишины» населенных пунктов САР достигло двух тысяч. Об этом сообщается в информационном бюллетене военного ведомства Российской Федерации.

«В течение суток подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Найм, Джубания, Корния и Диббин провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения — 2000», — отмечается в тексте документа.

В настоящее время российские специалисты Центра по примирению враждующих сторон продолжают переговоры с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. При этом число вооруженных группировок, которые согласились выполнять условия прекращения боевых действий, не изменилось — 228.

Синтез химического оружия

Боевики ИГИЛ перебрасывают из Ракки в подконтрольные районы провинции Дейр-эз-Зор мастерские и оборудование, необходимые для производства химического оружия и боеприпасов, заявила Мария Захарова.

Так, в приграничный с Ираком город Абу-Кемаль доставлены компоненты химического оружия в сопровождении нескольких экспертов-химиков. Ими ведется работа по созданию запасов боевых отравляющих веществ. Кроме того, Захарова отметила, что вывоз столь сложной и габаритной техники фактических из-под носа международной коалиции, которая «практически полностью освободила Ракку» может свидетельствовать только об избирательном «нежелании видеть факты и то, что происходит, по отношению к боевикам».

«А как максимум — можно говорить, я думаю, с большой долей вероятности, даже о пособничестве боевикам», — подчеркнула она.

Сирийцы недовольны турецким вторжением

В городе Африн состоялась многотысячная демонстрация мирных жителей против действий Турции на севере страны. Об этом рассказал официальный представитель курдской оппозиционной партии «Сирийский демократический совет» Рейзан Хеду.



По его словам, десятки тысяч мирных сирийцев заполнили улицы Африна, выйдя на демонстрацию. Среди них были курды, арабы, христиане, алавиты и шииты, которые решили объявить, что выступают против ввода турецких сил в Сирию.

Стоит подчеркнуть, что мирные демонстранты, опасаясь этнических притеснений и даже чисток, решили потребовать от международного сообщества занять жесткую позицию в отношении Турции. Кроме того, Хеду обвинил Анкару в «торможении любого политического решения».

«Видно, что любую попытку России решить кризис в Сирии Турция срывает. Мы же видим, что Турция сыграла отрицательную роль на встрече в Астане и во всех встречах ранее», — подчеркнул чиновник.

По словам представителя курдской партии, за последнюю неделю турецкая артиллерия обстреляла поселения в окрестностях Африна, в результате чего ранены более 30 мирных граждан, погибли женщина и двое детей.

* Организация запрещена на территории РФ.