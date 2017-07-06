Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах-2018

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Москва, 6 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии в повестке дня темы выдвижения главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах в 2018 году.

Так, отвечая на вопрос, будет ли Путин баллотироваться как самовыдвиженец или как кандидат от «Единой России», представитель Кремля сказал: «Эта тема (формата участия Путина в выборах — ред.) не фигурирует на повестке дня, ее просто нет пока»

Накануне сообщалось, что большинство граждан Российской Федерации хотели бы видеть Владимира Путина на посту главы российского государства после президентских выборов будущего года.