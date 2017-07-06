Чуть-чуть проехался, понравилось: Песков рассказал о «тестировании» Путиным VIP-лимузина

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Москва, 6 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преувеличением сообщения в СМИ о тестировании главой государства Владимиром Путиным VIP-автомобиля. По словам представителя Кремля, российский лидер видел прототип автомобиля проекта «Кортеж», но не ездил на нем.

«Нет, он (Путин) не ездил на прототипе. Он трогался на нем, чуть-чуть проехался, но не ездил», — пояснил журналистам Песков.

Представитель Кремля добавил, что сообщения о полноценном тестировании президентом преувеличены, поскольку автомобиль еще не готов. Однако прототип Путину понравился. «Действительно выглядит интересно», — сказал Песков.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова написала, что глава страны протестировал российский лимузин, разработанный в рамках проекта «Кортеж». По информации издания, президент дал проекту положительную оценку.