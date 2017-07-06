Песков оценил результат выдвижения Путина кандидатом от «Единой России» на выборах-2012

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Москва, 6 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты выдвижения Владимира Путина кандидатом от «Единой России» на президентских выборах 2012 года.

Отвечая на вопрос журналистов о том, оправдало ли себя выдвижение Владимира Путина, Песков заявил только, что показатели были высокими.

«Я могу сказать, что показатели были очень высокие. Это то, что можно констатировать», — сказал Песков.

Ранее Песков в ходе пресс-конференции сообщил журналистам о готовящемся визите Путина в Финляндию, сообщает Газета.Ru.