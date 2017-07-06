Песков ответил на заявление Трампа о «дестабилизирующих» действиях России
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Москва, 6 июля. Российская сторона не согласна с заявлениями американского лидера Дональда Трампа, что действия РФ в Восточной Европе имеют дестабилизирующий характер, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее в ходе пресс-конференции в Варшаве, что действия России в Восточной Европе дестабилизируют обстановку.
«Мы не согласны с таким подходом», — ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просьбу СМИ прокомментировать высказывания Трампа.