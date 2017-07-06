Песков опроверг слухи о визите Путина в Стамбул

В Избранное

Москва, 6 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о планах главы государства Владимира Путина посетить Стамбул после саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Так, отвечая на вопрос журналистов о том, отправится ли российский лидер в Стамбул после G20, представитель Кремля сказал: «Это по каким вашим данным?… Используйте более проверенную информацию. Это поможет вашему имиджу».

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин намерен посетить Финляндию 23 июля.