Путин обсудит с Карякиным «шахматные дела» — Песков

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Москва, 6 июля. Лидер российского государства Владимир Путин сегодня примет гроссмейстера Сергея Карякина, с которым пообщается «по шахматным делам». Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, на четверг у Путина назначен ряд встреч и совещаний. Глава РФ также примет российского шахматиста Карякина, с которым побеседует «по шахматным делам», отметил он.

Напомним, 27-летний Карякин в ноябре 2016 года встречался в Нью-Йорке с норвежским спортсменом Магнусом Карлсеном в борьбе за мировую шахматную корону. Гроссмейстеры не сумели выявить победителя за 12 партий в классические шахматы. Но в быстрых шахматах оказался сильнее представитель Норвегии — 3-1.