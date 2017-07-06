Путин и Трамп не будут обсуждать поставку ПРО Patriot в Польшу — Песков

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Москва, 6 июля. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на грядущей встрече «на полях» G20 вряд ли затронут тему поставок американской стороной систем ПВО Patriot в Польшу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова ответить на вопрос, будут ли Путин и Трамп на предстоящей встрече обсуждать поставки Польше американских систем ПВО Patriot.

«Не думаю», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг было заключено соглашение о поставке в Польшу американских систем ПВО Patriot. Ориентировочный срок начала поставок — 2022 год.