Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству — Песков

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Москва, 6 июля. Российский президент Владимир Путин сегодня перед вылетом на саммит G20 проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству и ряд других встреч, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сегодня у главы государства РФ довольно плотный рабочий график — перед вылетом в немецкий Гамбург на саммит стран «Большой двадцатки» Владимир Путин примет участие в комиссии ВТС. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, отметив, что мероприятие носит традиционный, цикличный характер.

Отметим, что предыдущее заседание комиссии ВТС состоялось в марте. Известно, что Россия поставляет продукцию военно-промышленного комплекса в 52 страны мира, а портфель экспорта по данной линии находится на уровне 50 миллиардов долларов.