Песков: Встреча Путина и Трампа прольет свет на их истинный подход к отношениям России и США

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Москва, 6 июля. Встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом позволит понять истинный подход Вашингтона к отношениям с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что у Кремля нет понимания того, какие отношения складываются в настоящий момент между Россией и США. Он отметил, что о существующей взаимосвязи стран можно только сожалеть.

«Поэтому мы и ждем все первую встречу двух президентов. Они смогут лично обменяться своими мыслями по наиболее актуальным вопросам и главное — это будет возможность познакомиться, понять все-таки истинный подход каждого из них по отношению к двусторонним отношениям, а не тот подход, который транслируется средствами массовой информации», — объяснил пресс-секретарь главы РФ.

Ранее Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе.