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Песков анонсировал визит Путина в Финляндию
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    Песков анонсировал визит Путина в Финляндию

    15:00  6 Июля 2017
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    Песков анонсировал визит Путина в Финляндию

    Москва, 6 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин намерен посетить Финляндию 23 июля.

    Так, отвечая на вопрос, действительно ли российский лидер намерен 27 июля посетить финский город Савонлинна, где пройдет оперный фестиваль, на котором выступит труппа Большого театра, представитель Кремля сказал: «Да, такие контакты готовятся, детали пока не дадим».

    Напомним, ранее Песков опроверг информацию о планах главы государства Владимира Путина посетить Стамбул.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #песков #финляндия
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