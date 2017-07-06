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Песков рассказал о намеченных у Путина международных телефонных переговорах
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    Песков рассказал о намеченных у Путина международных телефонных переговорах

    13:14  6 Июля 2017
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    Песков рассказал о намеченных у Путина международных телефонных переговорах

    Москва, 6 июля. В четверг президент Владимир Путин проведет ряд международных телефонных переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент уже успел позвонить в Казахстан, чтобы лично поздравить с днем рождения своего коллегу Нурсултана Назарбаева. В ходе переговоров президенты России и Казахстана обсудили также ряд внешнеполитических вопросов.

    «Президент продолжает работать в Москве. В Ново-Огарево у него сейчас идут телефонные разговоры, — рассказал Песков. — Будет еще один международный телефонный разговор, о котором мы вам сообщим».

    Песков рассказал о намеченных у Путина международных телефонных переговорах

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #песков
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