Песков рассказал о намеченных у Путина международных телефонных переговорах

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Москва, 6 июля. В четверг президент Владимир Путин проведет ряд международных телефонных переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент уже успел позвонить в Казахстан, чтобы лично поздравить с днем рождения своего коллегу Нурсултана Назарбаева. В ходе переговоров президенты России и Казахстана обсудили также ряд внешнеполитических вопросов.