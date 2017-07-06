Песков назвал абсурдом заявления Киева о причастности России к атаке вируса Petya

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Москва, 6 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о том, что вирус Petya разработала Россия.

«Эти заявления (властей Украины о причастности РФ к кибератакам) являются абсурдными», — подчеркнул представитель Кремля.

На днях вирус-вымогатель Petya поразил тысячи компьютеров в странах по всему миру. Украинские политики не замедлили обвинить в кибератаке Россию. В Госдуме в ответ призвали не реагировать на попытки Киева «создать фейк».