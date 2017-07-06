Сирия: мощный взрыв прогремел на автовокзале в городе Хама, есть жертвы
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Хама, 6 июля. Мощный взрыв прогремел на автобусной станции в сирийском городе Хама. Об этом сообщает агентство САНА.
По данным агентства, сильный взрыв произошел на автовокзале города Хама, откуда пассажиры отправляются в населенный пункт Масьяф.
По предварительным данным, в результате взрыва, устроенного смертником, погибли два человека, еще девять пострадали.
Согласно информации других изданий, еще одно взрывное устройство было обнаружено в мечети Масиафа, его обезвредили.