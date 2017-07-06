Донбасс сегодня: следователь по делу «Айдара» перешла в МГБ ЛНР, Янукович назвал виновных в развале Украины

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Донбасс сегодня, 6 июля. Три причины, по которым Киев никогда не выполнит минские соглашения. Украинский следователь по делу «Айдара» перешла на сторону ЛНР. Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Украины. Янукович обвинил Авакова, Кличко и Луценко в госперевороте и войне в Донбассе.

Киеву не нужны минские соглашения

Киев никогда не выполнит минские соглашения, поскольку украинские власти не заинтересованы в прекращении конфликта в Донбассе. Об этом, выступая на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил представитель Украины, депутат фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Нестор Шуфрич.

«Эта власть никогда не реализует минские соглашения. Мир им не нужен», — сказал Шуфрич, говоря о политике официального Киева.

По словам депутата, для этого есть три причины. Во-первых, по словам Шуфрича, который имел в виду госпереворот в Киеве, произошедший зимой 2014 года, нынешние украинские власти «боятся ответственности за принятое три года назад решение, следствием которого стала гибель десятков тысяч людей, экономика страны разрушена, а люди обнищали в шесть раз».

Вторая причина заключается в том, что украинским властям удобно спекулировать на войне.

«Людям можно говорить — вы живете плохо, потому что в стране война, а то, что эта власть — в том числе причина этой войны — об этом умалчивается», — добавил Шуфрич.

Третья причина — в Киеве не заинтересованы, чтобы три миллиона жителей Донбасса получили право голосовать на украинских выборах, если территории ДНР и ЛНР вернутся под контроль украинских властей. По мнению депутата, в Киеве понимают, что жители Донбасса своими голосами в состоянии серьезно повлиять на политические процессы в стране.

«Я считаю, что сегодня киевская власть всячески стимулирует противостояние», — резюмировал Шуфрич.

Следователь по делу «Айдара» перешла на сторону ЛНР

Следователь по делу украинского добровольческого батальона «Айдар», бойцов которого подозревают в совершении особо тяжких преступлений в ходе боевых действий в Донбассе, перешла на сторону Луганской народной республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства госбезопасности ЛНР.

Старший следователь по особо важным делам национальной полиции Украины, подполковник Галина Сабова занималась расследованием преступлений и источников финансирования нацбатальонов, в том числе «Айдара», сообщили в МГБ ЛНР. В июле 2016 года генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает нескольких боевиков «Айдара» в совершении особо тяжких преступлений. Расследованием этих преступлений, а также источников финансирования «Айдара» и занималась подполковник Сабова.

«Побоявшись расправы, Сабова уволилась из правоохранительных органов (Украины) и перешла на сторону Луганской народной республики», — сообщили в МГБ ЛНР.

Сообщается, что уроженка Луганска Сабова в начале войны по семейным обстоятельствам переехала в Харьков, где, будучи в составе следственной группы, вела расследование одного из резонансных дел, связанных с особо тяжкими преступлениями, совершенными бойцами «Айдар» на территории Северодонецка и Старобельска.

По словам Сабовой, в целях безопасности расследование дела велось в Харькове, поскольку украинские власти попросту боялись, что оставшиеся на свободе бойцы «Айдара» пойдут на штурм здания отдела нацполиции. Опасаясь за свою жизнь, Сабова покинула территорию, подконтрольную киевским властям, и переехала в Луганск.

Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске

Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске. Об этом со ссылкой на «Луганский информационный центр» сообщает «Лента.ру». По данным издания, эту информацию озвучила глава рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

По словам Кобцевой, это было сделано в знак протеста против «неконструктивной позиции Киева», поскольку представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что украинские власти будут вести переговоры по вопросу обмена пленными «только с ОБСЕ и РФ-оккупантом».

«В ответ представители республик Донбасса покинули переговоры вместе с представителем РФ», — отметила Кобцева.

Янукович обвинил Авакова и Ко в госперевороте и войне в Донбассе

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал в генеральную прокуратуру Украины заявление по факту государственного переворота в стране. Об этом заявил адвокат бывшего главы Украины Виталий Сердюк.

По словам Сердюка, в заявлении речь идет об умышленных действиях, заключавшихся в насильственном захвате власти на Украине.