Госдума 14 июля рассмотрит протокол о размещении авиагруппы ВКС РФ в Сирии

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Москва, 6 июля. Государственная дума России 14 июля рассмотрит ратификацию протокола по размещению авиагруппы ВКС РФ в Сирии, заявил глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

«Ратификация протокола выносится на рассмотрение пленарного заседания Госдумы в пятницу, 14 июля», — констатировал Слуцкий.

По его словам, официальным представителем при обсуждении этого документа в парламенте страны назначен заместитель министра обороны России Николай Панков.

Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу протокол к соглашению между РФ и Сирией о размещении авиационной группы ВС РФ на территории Сирии.