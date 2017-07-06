Россия требует от Болгарии найти осквернителей памятника Красной армии в Софии

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Москва, 6 июля. Россия потребовала от Болгарии расследовать осквернение памятника Советской армии в Софии и не оставить вандалов безнаказанными. Об этом сообщила официальный спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В МИД Болгарии направлена нота с этими требованиями, добавила она, подчеркнув Москва рассчитывает, что власти страны предпримут все возможное для того, чтобы в будущем проявления вандализма в отношении памятников общей истории России и Болгарии не повторялись.

Кроме того, Захарова заметила, что сам формат осквернения памятника свидетельствует о «низком культурном уровне людей, которые это сотворили».

«Были там надписи, что свидетельствуют о внутриполитическом противостоянии, но при чем тут памятники?», - возмутилась она.

