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ФСБ сообщила о приговоре пытавшимся завербовать в ИГ психически больного ребенка
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    ФСБ сообщила о приговоре пытавшимся завербовать в ИГ психически больного ребенка

    13:23  6 Июля 2017  /обновлено: 13:33  06 Июля 2017
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    ФСБ сообщила о приговоре пытавшимся завербовать в ИГ психически больного ребенка

    Москва, 6 июля. Московский окружной военный суд вынес приговор двум россиянам за попытку вербовки в ИГ* несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили сегодня в ФСБ РФ.

    Как уточнили в силовом ведомстве, свои попытки вербовщики Орловский и Оруджев осуществляли в соцсетях. Оба являются гражданами Дагестана. Суд установил, что с 2013 по 2015 годы они под вымышленными именами размещали в соцсетях видеоролики, «оправдывающие террористическую деятельность», а также призывали членов ИГ к совершению терактов.   По данным ФСБ, в 2013 году Орловский и Оруджев начали общаться в соцсетях с несовершеннолетней жительницей Ярославской области. Девочка страдалай расстройством психики. Они готовили ее к вступлению в банду на Северном Кавказе, планировали теракты.

    В итоге суд признал их виновными в «содействии террористической деятельности» и «публичным призывам к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма, приговорив Орловского к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Оруджева — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, в ФСБ сообщили, что Орловский активно сотрудничал в ходе следствия, помог разоблачить своего соучастника, а также добровольно предоставил информацию о причастных к террористической деятельности. Сейчас его показания проверяют.

    Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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