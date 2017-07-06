Неизвестные застрелили бойца MMA в его доме во Флориде

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Майами (штат Флорида, США), 6 июля. Неизвестные застрелили американского бойца MMA Аарона Рэджмана в его доме в городе Бока-Ратон. Об этом сообщает издание Sun Sentinel.

По данным издания, это произошло 3 июля. Неизвестные злоумышленники проникли в его дом во Флориде вечером и после ссоры произвели как минимум один выстрел в 25-летнего спортсмена, который оказался смертельным.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых и пытаются выяснить все подробности и причины произошедшего, сообщает New Inform.

Напомним, Рэджман занимался в академии Coconut Creek и проводил тренировки с чемпионами Ultimate Fighting Championship (UFC) Тайроном Вудли, Амандой Нуньес и другими.