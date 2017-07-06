Geely покупает компанию Terrafugia — производителя летающих автомобилей

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Пекин, 6 июля. Концерн Geely покупает американскую компанию Terrafugia, которая занимается проектированием летающих автомобилей.

Terrafugia была основана в 2006 году выпускниками Массачусетского технологического института MIT. Компания ведет разработку летающих автомобилей.

За весь период работы Terrafugia удалось построить два работоспособных прототипа Terrafugia Transition. Кроме того, компания получила одобрение американской Федеральной авиационной администрацией (FAA).

На данный момент американская фирма работает над проектом универсального автомобиля TF-X с вертикальным взлетом и посадкой. В Geely заявили, что намерены включить Terrafugia в свой состав, передает «Инфореактор».

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