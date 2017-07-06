Британские ученые узнали секрет зарождения планет около «мертвых» звезд

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Лондон, 6 июля. Британские ученые предполагают, что планеты зарождаются у пульсаров и других «мертвых» звезд благодаря движению погасших светил в космическом пространстве со сверхвысокой скоростью и сбору ими пыли и газа.

Как пояснила сотрудница университета Кардиффа Джейн Гривс, астрономы искали строительный материал для таких планет сразу после их обнаружения у «мертвых» звезд. Специалисты наблюдали, в частности, за пульсаром Геминга в созвездии Близнецов, где была открыта планета. Сначала ученые сомневались в существовании этой планеты, однако после анализа данных ситуация в корне изменилась.

«Геминга движется невероятно быстро через нашу Галактику, заметно превышая скорость, с которой распространяется звук и акустические волны через облака межзвездного газа. Мы предполагаем, что материя «застревает» в ударной волне, порождаемой движущимся пульсаром, и часть ее пылинок в сторону звезды и формирует протопланетный диск», — объяснила специалист механизм формирования небесных тел.

Добавим, еще одна группа ученых из Университета Техаса в Остине впервые измерила высоту волн в углеводородных озерах на Титане – крупнейшем из спутников Сатурна. Об этом сообщает Газета.Ru.