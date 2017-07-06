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Сергей Аксенов созывает гостей: топ-5 лучших мест для отдыха в Крыму
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    Сергей Аксенов созывает гостей: топ-5 лучших мест для отдыха в Крыму

    13:43  6 Июля 2017
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    Сергей Аксенов созывает гостей в Крым: топ-5 лучших мест для отдыха на полуострове

    Крым остается одним из самых привлекательных курортов для россиян и иностранных туристов. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, в этом году отдыхающих и туристов на Крымский полуостров прибыло больше, чем за тот же период прошлого года.

    «Количество отдыхающих по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось, — написал Аксенов на своей странице в Facebook. — За январь-май санаторно-курортные организации оказали услуг на общую сумму около двух миллиардов рублей, что почти на треть превышает прошлогодний показатель».

    Ранее в ходе июньского медиафорума «Открытый Крым: своими глазами» Сергей Аксенов рассказал, что руководство полуострова все делает для того, чтобы этот регион стал своего рода курортной витриной России, привлекательной как для внутреннего, так и для международного туризма.

    «Крымчане собирают до 40 миллиардов рублей налогов, и федеральный бюджет выделяет около 100 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры Крыма», — заявил Аксенов, выступая на медиафоруме.

    Количество отдыхающих в Крыму увеличилось

    По словам Сергея Аксенова, за последние три года крымскими властями при поддержке Москвы сделано больше, чем за все годы, пока в Крыму хозяйничала Украина.

    «Крымский полуостров пытались превратить в украинское захолустье, теперь он должен стать витриной России — это наша стратегическая цель», — заявил Аксенов.

    Туристу, как российскому, так и зарубежному есть, чем, как говорится, «поживиться» в Крыму. Так, популярный российский сайт для завзятых путешественников TripAdvisor (ТрипАдвизор) представляет топ самых популярных у туристов и курортников мест в Крыму.

    Севастополь

    Первое место, конечно, занимает город русской морской славы Севастополь.

    «Севастополь, долгое время закрытый для туристов, служит базой Черноморского флота и представляет собой изумительное место для любителей морской и военной истории», — вполне заслуженно заманивает сайт потенциальных туристов.

    Создатели ресурса напоминают, что помимо исторических памятников в самом городе, всего в трех километрах от Севастополя расположены занесенные песком руины древнего Херсонеса. Также рядом расположен хорошо сохранившийся исторический Бахчисарай с ханским дворцом, рядом и Успенский монастырь, который находится в живописном урочище Мариам-Дере.

    Севастополь

    Для «затравки» приведем отзыв, анонимно оставленный пару дней назад гостями одного из севастопольских отелей Aquamarine Resort & SPA на Парковой улице.

    «Очень понравился отдых в «Аквамарине», остались довольными. Номер, обслуживание, персонал — все понравилось! Вернемся еще следующим летом и обязательно всей семьей. Все друзьям и родным буду советовать сюда приехать и рекомендовать именно этот отель. Посетили много экскурсий в Севастополе, город очень понравился. Получили массу впечатлений за неделю отдыха», — пишет москвич.

    Ялта

    На втором месте по популярности, конечно, Ялта с ее знаменитой набережной.

    «В Ялте расположено множество дворцов, садов, ресторанов и баров: нет ничего удивительного, что в летний период все отели здесь переполнены, — советуют позаботиться об отдыхе заранее эксперты сайта. — Некоторые приезжают сюда за местным красном вином, которое предлагают дегустировать во время экскурсии на живописный винодельческий завод «Массандра». Других привлекает непринужденная атмосфера, расположенные в бухте рестораны или безмятежность ботанических садов».

    Окрестности Ялты тоже не оставят равнодушными ценителей крымского отдыха — здесь можно пойти на экскурсии ради десятков исторических памятников или можно просто наслаждаться захватывающими дух видами с канатной дороги у знаменитой горы Ай-Петри.

    Ялта

    Среди отелей, которые рекомендуют своим друзьям туристы, круглогодичный Yalta Krugly God («Ялта круглый год»), расположенный на улице Ломоносова.

    «Отдыхали в этом отеле, — пишут анонимные авторы отзыва. — Эта была наша первая поездка в Крым, и в своем выборе мы не ошиблись, как не ошиблись и с выбором отеля. Остались довольны отдыхом, экскурсиями, обслуживанием».

    Судак

    На третьем по популярности месте, конечно, древний Судак, где главной приманкой для туристов, безусловно, является знаменитая Генуэзская крепость.

    Отелей в Судаке не так много, и среди них отдыхающие заслуженно отдают должное Soldaya Grand Hotel. Об этом симпатичном месте туристы отзываются так: «Красивый отель с хорошим сервисом».

    Алушта

    В прекрасной Алуште, в которой также есть, что посмотреть, и где отдохнуть, туристы с удовольствием вспоминают об отдыхе в Golden Resort, который оценивают на «пять с плюсом».

    Феодосия

    Ну, а в Феодосии, которая помнит и Генуэзский период, и времена Османской империи, многое связано с одним из самых знаменитых ее уроженцев — художников Иваном Айвазовским. Помимо исторических памятников, мечетей и храмов, в Феодосии обязательно надо посетить Национальную картинную галерею имени Айвазовского, Музей древностей и Литературно-мемориальный музей Александра Грина, еще одного великого жителя этого города. Именно в Феодосии Грин написал свою самую знаменитую книгу — феерию «Алые паруса».

    Феодосия

    Поэтому нет ничего удивительного в том, что в качестве наиболее привлекательных мест для отдыха в этом городе туристы упоминают Alye Parusa Hotel («Алые паруса»), называя его лучшим отелем Феодосии.

    Также много интересных мест, музеев и достопримечательностей есть и в столице Крыма — древнем Симферополе. Единственный «недостаток» этого города состоит в том, что он расположен не у моря. Но увлеченные туристы обязательно найдут день по приезде или перед отъездом, чтобы осмотреть достопримечательности столицы Крыма.

    А отсутствие под боком моря Симферополь с лихвой компенсирует своими удивительными садами и старинными парками, основанными еще в XVIII и XIX веках. Самые знаменитые парки Симферополя — это «Салгирка», Центральный парк культуры и отдыха, Парк имени Юрия Гагарина, Детский парк и другие зеленые рекреационные зоны с прудами, аттракционами и зонами для релаксации.

    Автор: Алексей Громов
    #крым #аксенов #севастополь #симферополь #ялта
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