Новый вирус угрожает банковским картам владельцев смартфонов на Android

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Москва, 6 июля. Специалисты компании IT-безопасности Group-IB сообщили о распространении нового вируса, поражающего мобильные устройства на базе платформы Android. Созданный неизвестными хакерами вирус распространяется, рассылая себя через MMS, после чего перехватывает управление привязанными к телефону банковскими картами и сообщениями SMS в телефоне.

Вирус рассылает себя, пользуясь доверчивостью владельцев смартфонов — вирус обращается к своим потенциальным жертвам по имени, которое записано в телефонной книге, поэтому когда от знакомого человека приходит MMS со ссылкой на якобы фотографию, люди охотно его открывают и даже разрешают вирусу поставить ПО из неизвестного источника.

В этот момент вирус анализирует SMS интернет-банкинга, приходящие на телефон, и перехватывает над ними контроль, так что даже когда с банковского счета абонента списываются средства, он об этом не узнает. Кроме того, вирус рассылает себя через MMS всем, чьи контакты записаны в памяти смартфона.