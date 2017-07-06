Шоу-рум квартир для переселенцев по программе реновации открыт в Москве

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Москва, 6 июля. Шоу-рум по программе реновации заработал в рамках Московского урбанистического форума. Посетителям демонстрируют, какие квартиры получат москвичи, дома которых подлежат расселению и сносу.

В шоу-руме представлены четыре квартиры — однокомнатная, две двухкомнатные и трехкомнатная. В трехкомнатной квартире, например, будут изолированные комнаты, общая площадь составит 74 квадратных метра, жилая — 44 метра, кухня — 12 метров.

Во внутренней отделке квартир будут учтены пожелания самих москвичей — в настоящий момент проводится соответствующий опрос. В шоурумах на полу уложен износостойкий ламинат 32-го класса, стены оклеены флизелиновыми обоями под покраску. На кухне в рабочей зоне вдоль стены выложен фартук. В квартирах установлены пластиковые окна из энергосберегающего профиля.

Предполагается, что будет доступно четыре цветовых решения ремонта.

Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума подчеркнул, что власти столицы должны понять и учесть тренды мирового развития, чтобы избежать ошибок.