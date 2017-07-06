Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группировки к двум годам колонии

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Москва, 6 июля. Лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева приговорили к двум годам колонии общего режима.

Постановление об этом вынес сегодня Мосгорсуд, признав его виновным в совершении преступления по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения.

Накануне сторона сторона гособвинения попросила для него тюремный срок в 2,5 года, адвокаты же настаивали на штрафе для своего подзащитного.

Напомним, «Шалтай-Болтай» публиковал переписку высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров. В ноябре прошлого года Аникеев был арестован, после он заключил досудебное соглашение, а его дело было выделено в отдельное производство.

Потерпевшими по делу Аникеева были признаны, в частности, помощник президента РФ Андрей Белоусов, телеведущий Дмитрий Киселев, экс-глава дирекции по управлению проектами в сфере ЖКХ Сбербанка и вице-президент департамента развития бизнеса АО «Универсальная электронная карта» (УЭК) Евгений Кисляков.

