Нацбанк Украины оценил ущерб от масштабной кибератаки

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Киев, 6 июля. От действий организаторов кибератаки на Украине 27 июня 2017 года пострадала треть всех банков страны. По словам заместителя директора департамента безопасности Национального банка Украины Антона Кудина, к настоящему времени им удалось минимизировать последствия действий хакеров и возобновить работу в обычном режиме.

Кудин отметил, что во время кибератаки компьютерные сети Национального банка Украины не пострадали.

С целью преодоления последствий кибаратак было принято решение «О введении чрезвычайного режима работы в отдельных банках». Одновременно достигнута договоренность о создании центра киберзащиты НБУ.

Как сообщала ранее «Газета.ру», ранее глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во вторник киберполиция и СБУ «прекратили второй этап кибератаки Petya».