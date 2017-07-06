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Дамаск, 6 июля. ВВС Сирии нанесли удары по ИГ* (террористическая группировка запрещена в России) в провинциях Хомс, Хама и Дейр эз-Зор. Об этом в четверг сообщает сирийское агентство САНА.

По данным агентства, авиация САР нанесла удары по объектам и местам скопления боевиков экстремистской группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в трех провинциях: Хама, Хомс и Дейр эз-Зор.

Отмечается, что ВВС Сирии уничтожили ряд объектов боевиков возле иорданской границы. На востоке провинции Хама было также уничтожено большое скопление радикалов ИГ.

В провинции Дейр эз-Зор сирийская авиация уничтожила огневые позиции ИГ одновременно в нескольких районах.

* Организация запрещена на территории РФ.