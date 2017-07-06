Донбасс: следователь по делу о преступлениях «Айдара» бежала в Луганск, опасаясь расправы

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Луганск, 6 июля. Старший следователь Национальной полиции Украины Галина Сабова, которая занималась расследованием преступлений украинского нацбатальона «Айдар» в Донбассе, бежала в Луганск, боясь расправы со стороны националистов. Об этом сообщили источники в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.

Ранее Сабова проживала в Луганске, однако после начала боевых действий в Донбассе уехала к семье в Харьков, где занималась расследованием экономических и должностных преступлений, сообщает РИА Новости. После того, как в деле «Айдара» появились первые подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, женщине стали поступать угрозы. Правоохранительные органы в Харькове опасались даже, что боевики «Айдара» могут решиться на штурм здания отдела украинской Нацполиции.