Донбасс: следователь по делу о преступлениях «Айдара» бежала в Луганск, опасаясь расправы
Луганск, 6 июля. Старший следователь Национальной полиции Украины Галина Сабова, которая занималась расследованием преступлений украинского нацбатальона «Айдар» в Донбассе, бежала в Луганск, боясь расправы со стороны националистов. Об этом сообщили источники в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.
Ранее Сабова проживала в Луганске, однако после начала боевых действий в Донбассе уехала к семье в Харьков, где занималась расследованием экономических и должностных преступлений, сообщает РИА Новости. После того, как в деле «Айдара» появились первые подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, женщине стали поступать угрозы. Правоохранительные органы в Харькове опасались даже, что боевики «Айдара» могут решиться на штурм здания отдела украинской Нацполиции.
«Старший следователь по особо важным делам Национальной полиции Украины, подполковник Галина Сабова, побоявшись расправы, уволилась из правоохранительных органов и перешла на сторону Луганской народной республики», — сообщили в МГБ ЛНР.