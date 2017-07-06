Новороссия сегодня: социальный геноцид Донбасса, наступление ВСУ, «объективность» по-украински

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Донбасс, 6 июля. «Хорватский сценарий» для Донбасса. СБУ устраняет недовольных. Жизнь переселенцев на Украине. «Аллах Акбар» от украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Оперативная сводка

За минувшие сутки армия Украины выпустила по позициям военнослужащих народных республик Донбасса порядка 70 снарядов и мин различного калибра. В целом, украинская сторона нарушила режим прекращения огня 30 раз.

Так, разведка Донецкой народной республики зафиксировала прибытие в район подконтрольной ВСУ Марьинки подразделения из 20 снайперов-женщин польских ЧВК. Кроме того, разведчики сообщили о стремительном наращивании украинской армией вооружений и живой силы вдоль всей линии разграничения.

Киев готовит наступление на Донбасс

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что вариант силового возвращения неподконтрольных Украине территорий Донбасса должен проводиться по «хорватскому сценарию» — в виде молниеносной силовой операции. Более того, один из ведущих украинских политологов Владимир Фесенко отметил, что на смену чиновнику из СБУ, который в настоящее время руководит так называемой антитеррористической операцией в Донбассе, должен прийти опытный военный офицер.

Подобные заявления необходимы для того, чтобы подготовить рядовых украинцев к неизбежности силовой операции по возврату ДНР и ЛНР в состав украинской государственности. Это также приведет к большим потерям среди военнослужащих и мирного населения, что подтверждают ежедневные факты наращивания Киевом военной мощи вдоль всей линии разграничения.

СБУ прослушивает жителей Донбасса

Спецслужбы Украины разработали комплекс мероприятий по выявлению граждан, несогласных с официальной политикой Киева, заявили в МГБ ЛНР. На территории Северодонецка, Старобельска, Лисичанска и Сватово действуют мобильные оперативно-технические группы под руководством полковника СБУ Андрея Парамонова.

Сообщается, что слежка проводится путем перехвата и прослушивания мобильных телефонов. Далее следуют массовые обыски и аресты, которые проводятся представителями Национальной гвардии Украины и добровольческих батальонов.

Социальный геноцид украинского Донбасса

Несколько десятков семей переселенцев из Донбасса лишились права на получение социальных выплат в украинской части Донбасса. В данном случае предлогом стали факты наличия у вынужденных переселенцев прописки в городах Донецкой народной республики. При этом, украинские власти не признают отметки в паспортах, сделанные органами власти ДНР.

В подконтрольном ВСУ Славянске социальные службы и вовсе придумали действенный способ отказа в присвоении статуса внутренних переселенцев. В управлении соцобеспечения заявили о неисправности реестра в связи с хакерскими атаками на украинские компании и государственные органы. Чиновники ссылаются на то, что в результате кибератак перестала работать центральная база данных Минсоцполитики. Однако при детальной проверке официального ресурсу ведомства становится понятно, что сообщения о сбоях — вымысел.

Украинские СМИ переврали ОБСЕ

«Совсем заврались: в ОБСЕ уличили ЛНР в новом крупном фейке». С таким заголовком вышли материалы некоторых «уважаемых» СМИ Украины. В данном случае речь идет о предотвращении луганским МГБ теракта против членов ОБСЕ 4 июля.

«СММ ОБСЕ известно о таких сообщениях в СМИ. Мы не располагаем информацией, подтверждающей эти заявления», — следует из официального заявления миссии.

Что касается украинских коллег, им стоит вспомнить, что понятия «не располагать» и «опровергать» несут разную смысловую нагрузку. Тайна следствия в рамках уголовного дела по данному факту, не позволяет правоохранителям ЛНР сразу после инцидента передать СММ ОБСЕ оперативную информацию о ходе следствия. И в ОБСЕ это понимают.

Интернациональная армия ополчения

Принадлежащий украинскому президенту Петру Порошенко «5 канал» выдал репортаж с передовых позиций ВСУ на Луганщине. Боец ВСУ, отвечая на провокационный вопрос украинской журналистки, заявил, что против украинской армии в Донбассе якобы интернациональная армия российских наемников. Соответствующий вывод силовик сделал на основании услышанного возгласа «Аллах Акбар» с позиций напротив. Да уж, действительно, нашли достойный повод для такого вывода...