Дуда рассказал Трампу о больших надеждах Польши на сжиженный газ из США

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Варшава, 6 июля. Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности республики стать энергетическим хабом, который сможет поставлять сжиженный природный газ из США в разные страны Центральной Европы.

При это он особо отметил, что в будущем Польша безусловно сможет предложить альтернативные российским поставки газа на Украину.

«Мы будем развивать наши возможности по приему сжиженного природного газа», — заверил Дуда.