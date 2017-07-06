Аксенов назвал кандидатов на освобождающиеся должности в правительстве Крыма

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Симферополь, 6 июля. Глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook анонсировал ряд кадровых перестановок на республиканском и муниципальном уровнях.

В частности, в республике сменится министр курортов и туризма — Аксенов предлагает назначить на эту должность Вадима Волченко. Новым заместителем председателя Совета министров, скорее всего, станет нынешний глава администрации Судака Владимир Серов. Новым министром топлива и энергетики, вероятно, станет Вадим Белик, а министром ЖКХ — Марина Горбатюк.

Изменения произойдут и на муниципальном уровне. К настоящему моменту известно, что главе Ялты было поручено написать заявление об увольнении по собственному желанию. В ближайшее время пройдет открытый конкурс на замещение должностей глав администраций Ялты и Судака.

Ранее Аксенов сообщил о ряде отставок на региональном и местном уровне.