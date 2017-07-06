Трамп сдает с рубля две копейки: в Совфеде оценили заявление президента США о России

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Президент США Дональд Трамп осудил якобы «дестабилизирующее» поведение России в мире и допустил, что российские хакеры причастны к вмешательству в ход президентских выборов в Штатах. Эти признания он сделал во время своего визита в Польшу. В риторике Трампа и его словесных посланиях разбиралось Федеральное агентство новостей.

Как подчеркнул Трамп во время пресс-конференции в Варшаве, Вашингтон осуждает российские действия и дестабилизирующее поведение РФ. «Альянс между Польшей и НАТО носит характер сдерживания конфликтов. Он поможет войне никогда не разорить нас и стать миру более безопасным», — сказал американский лидер.

Понятно, что в конкретику лидер США не лез, полагая, что публика и так проглотит наживку. Но на всякий случай позволил себе и другое интересное замечание. Трамп допустил, что Россия могла вмешаться в ход выборов — наравне с какими-то другими странами. По мысли президента США, важно тут другое. О вмешательстве в американские выборы ЦРУ докладывало еще Бараку Обаме, но тогдашний президент на это никак не отреагировал.

«Трамп просто воспользовался возможностью лишний раз ударить по своим политическим противникам — демократической партии. Так получается, что если Российская Федерация якобы вмешивалась в американские дела, то делала это не при Трампе и республиканской власти, а при Обаме. Так что это послание, прежде всего, для внутренней аудитории, а не для внешней. Высказывание Трампа связано и с предстоящей встречей с Владимиром Путиным в рамках саммита G-20, подготовка к ней идет полным ходом. Сейчас же президента США постоянно обвиняют в том, что он агент Кремля: ему нужно демонстрировать, что он с Путиным никак не связан и даже враждует. При этом Трамп всегда выбирает такие формулировки, чтобы не довести дело до серьезной конфронтации», — комментирует специально для ФАН политический консультант Анатолий Вассерман.

В ходе «Большой двадцатки», которая пройдет в Гамбурге 7-8 июля, лидеры двух стран готовы встретиться впервые. Тем для обсуждения — великое множество.

«Эти заявления нельзя оценивать как кардинальную смену позиции, потому что Трамп периодически давал сигналы, что он слышит результаты специальных докладов, мнения демократов на этот счет. Он ведь отрицал главное: что его избрали русские и что Россия кардинально повлияла на результат. Вот эти акценты для него принципиальны, а не выбор, признавать или нет российских хакеров. Грубо говоря, он сдает в этой борьбе из рубля две копейки», — выражает свое мнение член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

По его словам, в Соединенных Штатах Америки все твердо убеждены в том или ином вмешательстве русских в выборы. Вопрос только в степени этого вмешательства.

«Отрицать это Трамп не хочет, потому что тогда он пойдет против большой волны. Потому он решает три задачи. Во-первых, признает то, что в Штатах считается чуть ли не такой же истиной, как восход солнца. Во-вторых, дает сигнал своим внутренним критикам, что критиковать его особо не за что: он вроде бы и не против идеи вмешательства русских во внутренние дела США. В-третьих, это очередной ход в преддверии диалога с Путиным. Трамп показывает, что такая проблема есть, что она является препятствием на пути расширения российско-американского диалога. Это еще один из косвенных способов давить на Россию и добиться лучшей позиции в обсуждении важных проблем — вроде ситуации в Сирии, на Украине, в Северной Корее», — продолжает Морозов.

Он уверен, что независимо от того, будет ли какой-то практический результат от встречи в Гамбурге, договорятся ли президенты о чем-то конкретном, разговор в любом случае будет шагом вперед, позитивом. Когда стартуешь с нуля, любой телефонный звонок друг другу — уже плюс. А тут личная встреча, которая может дать сильный толчок и импульс развитию двусторонних отношений.

Как писала Lenta.ru, российская компания Caviar, которая специализируется на отделке корпусов смартфонов и других гаджетов, показала новый дизайн телефона Nokia 3310 в честь саммита G20. Точнее, в честь встречи двух президентов. На крышке размещен барельеф с изображениями Путина и Трампа. Стоимость телефона составит 149 тысяч рублей.