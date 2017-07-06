Апокалипсис в Ульяновске: в соцсетях делятся фотографиями последствий урагана

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Ульяновск, 6 июля. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями разгула стихии в Ульяновске. Из-за штормового ветра и сильного ливня многие люди боялись выходить на улицу.

Последствия разрушительных ливней и урагана можно найти почти по всех городских пабликах. На снимках видны затопленные улицы, поваленные объекты, смытые водой остановки. Один из жителей города запечатлел остановку, которая провалилась в яму вместе с торговым павильоном.