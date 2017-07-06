Компания Siemens AG пролила свет на поставку своих турбин в Крым

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Берлин, 6 июля. Немецкая компания Siemens AG не поставляла турбины для электростанций Крыма в обход санкций Евросоюза, заявил пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих.

Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило ранее, что Россия поставила турбины для электростанции в Крым. По данным агентства, энергетическое оборудование было произведено немецкой компанией Siemens. Однако в настоящий момент действуют санкции ЕС, которые запрещают фирмам Европы поставлять на полуостров энергетические технологии.

Эту информацию опроверг сегодня пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих. «Siemens не поставляла турбины в Крым и выполняет все ограничения по экспортному контролю», — сказал спикер. Отметим, что в Крыму строятся электростанции, которые нуждаются в спецоборудовании, но закупка была отсрочена на год, поскольку заинтересованные в сделке фирмы опасаются нарушить экономические ограничения.