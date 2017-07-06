Трамп допустил «вмешательство России» в американские выборы

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Варшава, 6 июля. Вмешательство в выборы США могла совершить как Россия, так и любая другая страна мира, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после встречи с лидером Польши Анджеем Дудой.

Глава США констатировал, что даже после доклада разведки страны о вмешательстве в выборы ответа на вопрос, кто мог, вероятно, это сделать, нет.

«Это могла быть Россия, но это также могли быть другие страны и другие люди», — обратил внимание Трамп.

Ранее Дуда поблагодарил Трампа за заботу США о безопасности Польши. Он назвал Вашингтон и Варшаву лояльными партнерами, взаимодействующими на разных площадках.