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Сирия, 6 июля. 40 террористов ИГ* были уничтожены в боях с «Хашд Аш-Шааби» в Ираке. Междоусобный конфликт между боевиками в Восточной Гуте Дамаска. «Тахрир Аш-Шам» раскрыла одну из «спящих ячеек» ИГ в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили 106-ю бригаду САА на северо-восток Дамаска; штурмуют позиции ИГ южнее населенного пункта Джуб Аль-Джарра к востоку от Хомса; несут потери в живой силе в боях с ИГ вблизи газового месторождения Аль-Хейль к востоку от Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): организовало атаку смертника в восточной части города Ракка; потерпело поражение в сражениях с «Хашд Аш-Шааби» и иракской армией в провинции Салах Эд-Дин в Ираке, обстреляло иракский полицейский патруль в Багдаде.

«Джейш Аль-Ислам» *****: напала на позиции «Файлак Ар-Рахман» в Восточной Гуте Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам» раскрыла одну из «спящих ячеек» ИГ в провинции Идлиб.

Курды: понесли потери в живой силе в результате атаки смертника ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

Правительственные войска направили на северо-восток Дамаска 106-ю бригаду Сирийской арабской армии (САА) для того, чтобы продолжить сражения с группировкой «Файлак Ар-Рахман» и союзной ей коалицией «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, в районах Айн-Тарма и Джобар. Согласно данным ливанского информационного агентства Al Masdar News, сирийские подразделения в ходе наступления уничтожили по меньшей мере 15 боевиков вооруженной оппозиции, а также несколько единиц военной техники радикалов. Кроме того, силы 105-й и 106-й дивизии САА прорвали первую линию обороны исламистов в Айн-Тарме.

В то же время возобновилась вооруженная конфронтация между антиправительственными формированиями «Джейш Аль-Ислам» и «Файлак Ар-Рахман» в городах Бейт-Сава и Аль-Ашари в Восточной Гуте Дамаска. Как сообщают оппозиционные источники, в данный момент столкновения продолжаются.

Провинция Хомс

Силы спецотряда «Тигры» и Национальных сил обороны****** (NDF) штурмуют укрепленные позиции террористов «Исламского государства»* южнее населенного пункта Джуб Аль-Джарра к востоку от административного центра региона. Как сообщает новостной портал Al Masdar News, проасадовским войскам удалось отбить у боевиков три опорных пункта. В результате ожесточенных боев были нейтрализованы 15 радикалов ИГ.

К востоку от Пальмиры Сирийская арабская армия (САА) вместе с ливанской организацией «Хезболла» и афганским формированием «Лива Фатемиюн» продолжают атаковать укрепрайоны ИГИЛ вблизи газового месторождения Аль-Хейль. По словам местного источника AMN, проасадовские войска вскоре возьмут поле под огневой контроль. Тем не менее, в результате боев проправительственные отряды несут потери в живой силе. Военный источник в сети Twitter (lol45005419) передает, что террористы ИГИЛ убили пятерых бойцов союзников САА.

Провинция Даръа

Сегодня в 00.00 завершилось перемирие между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженной оппозицией, после чего противоборствующие стороны возобновили боевые действия. Как сообщалось ранее, со стороны «свободной армии» режим без огня был нарушен еще накануне, когда солдат правительственных войск был арестован боевиками в районе населенного пункта Аль-Ладжат.

Напомним, САА совместно с подразделениями «Хезболлы» начали крупномасштабное наступление в районе столицы провинции после того, как исламисты Сирийской свободной армии** (САА), несмотря на то, что территории вокруг Даръа входят в одну из зон деэскалации, захватили несколько зданий в районах Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия.

Провинция Идлиб

Боевики объединения «Тахрир Аш-Шам» раскрыли одну из «спящих ячеек» «Исламского государства» в провинции Идлиб. Об этом сообщают активисты оппозиции.

Радикалы захватили как минимум девять ИГИЛовцев и несколько их укрытий в столице, а также в городах Салькин, Коркания и Искат, расположенных в западной части региона. Один из террористов ИГ активировал на себе «пояс шахида» прежде чем был арестован членами «Тахрир Аш-Шам». О нанесенном боевикам вооруженной оппозиции уроне не сообщается. Кроме того, как сообщает информагентство Al Masdar News, были обнаружены несколько заминированных автомобилей и мотоциклов, а также пояса с взрывчаткой.

Напомним, источники, подконтрольные ИГ, не раз заявляли о том, что в провинции действуют более сотни «спящих ячеек» ИГИЛ. Террористы совершают военные операции в тылу врага.

Очередной взрыв прогремел в районе шоссе Хзарин — Кафранбель в южном пригороде Идлиба, сообщает местный информационный портал Edlib Media Center. Информация о пострадавших в данный момент уточняется. Предполагается, что теракт был организован либо членами одной из противоборствующих группировок вооруженной оппозиции, либо боевиками «Исламского государства».

Провинция Ракка

Информагентство ИГИЛ «Аль-Амак» сообщает о новой атаке террориста-смертника ИГ в восточной части города Ракка, в результате которой были убиты 12 бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК), передает Twitter-канал (hussinhmdan_ll). Кроме того, после нападения смертника радикалы смогли вернуть район Хишам Абдулмали, захваченный курдами несколькими часами ранее. Тем не менее, как сообщает информационный портал Al Masdar News, на данный момент 25 процентов территорий административного центра региона находятся под контролем Сирийской демократической армии**** (SDF). Центр города и густонаселенные районы, все еще остаются в оккупации боевиков.

Ирак

Иракская армия, действуя совместно с ополченцами «Хашд Аш-Шааби», отбила атаку террористов «Исламского государства» в деревне Аль-Хадрания на подступах к городу Ширкат в провинции Салах Эд-Дин. По сообщению новостного агентства Al Sumaria News, в ходе столкновений было ликвидировано 43 боевика.

Накануне радикалы ИГ также предпринимали попытку нападения в районе деревень Аль-Хадрания и Аль-Сведан, расположенных к северу от Ширката, однако понесли потери в живой силе.

Еще один налет боевики ИГ совершили в северной части Багдада, сообщает информационный портал Iraqi News. Обстрелу подвергся патруль федеральной полиции Ирака, в результате чего один полицейский получил ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)