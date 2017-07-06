Сборная России взяла золото на международном конкурсе сварщиков

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Москва, 6 июля. Национальная сборная России заняла первое место в международном конкурсе сварщиков, заявил генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

Международный конкурс сварщиков Arc Cup проходил в Шанхае с 24 по 30 июня. Всего в состязаниях сварщиков участвовали 248 человек из 12 стран. Однако лучшими были признаны специалисты из России.

«Победа в международном конкурсе сварщиков для нас — высочайшая оценка работы, потому что процесс сварки — самый ответственный для газовиков, и он, прежде всего, подчеркивает качество работы, качество выполняемой сварки на всех стыках при любых видах работ и, соответственно, свидетельствует о безопасности систем газоснабжения в Москве», — цитирует Гасангаджиева «Вечерняя Москва».

Он сравнил эту победу с лидерством страны на спортивной Олимпиаде.

А вот сборная России по футболу по-прежнему далека от лидерства. Национальная команда из Германии 2 июля стала победителем Кубка конфедераций в России.