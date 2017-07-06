Очень, очень плохое поведение: Трамп пообещал КНДР «последствия» за пуск ракеты

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Вашингтон, 6 июля. США готовы к серьезным шагам в отношении КНДР и предупредили Пхеньян о «последствиях». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Варшаве после встречи с главой Польши Анджеем Дудой.

Глава Белого дома призвал все государства противостоять этой глобальной угрозе и показать Пхеньяну, что «их очень, очень плохое поведение будет иметь последствия».

Напомним, в минувшую среду, 4 июля, КНДР произвела пуск ракеты, которая находилась в небе около 40 минут, а затем упала, предположительно, в исключительной экономической зоне Японии. В связи с этим Токио резко осудил северокорейские власти.