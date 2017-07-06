Домашняя лошадь насмерть загрызла прохожего в ЕАО

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Биробиджан, 6 июля. В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по факту гибели 61-летнего мужчины из-за укуса лошади. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что в апреле домашний конь, оставшийся без присмотра, укусил за шею жителя поселка Хинганск. Через некоторое время потерпевший скончался. Экспертиза показала, что причиной смерти стали тупая травма шеи и перелом гортани.

По факту гибели пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Добавим, в ХМАО расследуется уголовное дело после нападения 12 собак на жителя города Советского. Растерзавших сторожа животных уничтожили, передает URA.RU.