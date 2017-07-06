Мужчина открыл стрельбу на стадионе под Челябинском, есть раненые

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Челябинск, 6 июля. Житель Миасса Челябинской области расстрелял из пистолета мужчину на стадионе Машгородка. Потерпевшего госпитализировали с ранениями.

Как стало известно, ЧП случилось вечером 5 июля. Подозреваемый стрелял из травматического пистолета «Хорхе», переделанного под стрельбу боевыми патронами, в компанию мужчин, один из них получил ранение в ногу.

Стрелок был задержан полицией. Им оказался местный житель 1992 города рождения, ранее судимый за кражу и разбой. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает агентство Ura.Ru.

Напомним, ранее стало известно, что житель поселка Усть-Абакан выстрелил в ребенка, отказавшегося убирать мусор рядом с его домом.