Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

В Избранное

Варшава, 6 июля. США будут в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО, в том числе с учетом действий России, пообещал американский президент Дональд Трамп во время выступления на пресс-конференции в Варшаве после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему уверен в критической важности взаимодействия с партнерами по НАТО: именно оно позволяет сдерживать конфликты и предотвращать войны между великими державами. США будут расширять взаимодействие в рамках НАТО, в том числе и для того, чтобы ответить на «дестабилизирующее» поведение России, подчеркнул Трамп.

«Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России», — заявил американский президент.

Российская сторона неоднократно отмечала, что не стремится к созданию напряженности в Восточной Европе, но вынуждена отвечать на экспансию НАТО, в том числе размещение оружия Альянса у своих границ.