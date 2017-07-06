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Тиллерсон: США готовы работать с Россией над созданием бесполетных зон в Сирии
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    Тиллерсон: США готовы работать с Россией над созданием бесполетных зон в Сирии

    12:07  6 Июля 2017
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    Тиллерсон: США готовы работать с Россией над созданием бесполетных зон в Сирии

    Вашингтон, 6 июля. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон указал в своем официальном заявлении, что США готовы совместно с Россией работать над введением над территорией Сирии бесполетных зон для обеспечения процесса перемирия. По словам Тиллерсона, появление зон деэскалации в Сирии стало «большим прогрессом, достигнутым Соединенными Штатами и Россией».

    «Лидеры наших вооруженных сил ясно дали понять, что готовы работать над предотвращением любых инцидентов между двумя нашими странами на сирийском театре военных действий, — указано в официальном заявлении Тиллерсона, размещенном на сайте Госдепартамента. — Соединенные Штаты готовы исследовать возможность создания с совместных с Россией механизмов обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, введение наблюдателей, которые будут контролировать перемирие на земле и координировать усилия по предоставлению гуманитарной помощи. Если наши страны будут работать вместе, это станет фундаментом для дальнейшего политического будущего Сирии».

    Тиллерсон: США готовы работать с Россией над созданием бесполетных зон в Сирии

    Кроме того, в своем заявлении Тиллерсон призывает все стороны в сирийском конфликте — как правительственные, так и оппозиционные — сосредоточиться на основной задаче: борьбе против террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ).

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #тиллерсон
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